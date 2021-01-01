اتلاف جسم مشبوه في المغير شرق جنين

جنين /سما/

أتلفت الشرطة اليوم، جسما مشبوها في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات الشرطة تفيد بوجود جسم مشبوه تم العثور عليه في بلدة المغير شرق جنين، على الفور تحركت قوة من وحدة هندسة المتفجرات إلى مكان تواجده وبالكشف عليه تبين بأنه عبارة عن مشعل حراري من مخلفات الاحتلال ويشكل خطورة ، حيث تم التعامل معه وإتلافه بعد اتخاذ كافة احتياطات الأمان والإجراءات اللازمة أصولا.

وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الأجسام بمجرد العثور عليها وعدم التعامل معها أو الاقتراب منها .