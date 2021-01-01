انتخاب هيئة ادارية جديدة لجمعية بيت القديس نقولاوس الخيرية

بيت لحم /سما/

جرى انتخاب هيئة ادارية جديدة لجمعيه بيت القديس نقولاوس الخيرية للمسنين في بيت جالا باشراف مدير مكتب التنمية الاجتماعية في بيت لحم بدران بدير ونائل المساعيد مسؤول الجمعيات الخيرية في مقر الجمعية حيث تم مناقشة التقريرين الاداري والمالي والموافقة عليهم من قبل الهيئة العامة ثم قامت الهيئة الادارية السابقة بتقديم استقالتها وبعدها تم إنتخاب هيئة ادارية جديدة مؤلفة من نزار العرجا رئيسًا ومنى مطر مصلح نائبًا للرئيس وماهر عواد أمينًا للصندوق وانطوانيت عطوان أمينًا للسر وعضوية كل من رحاب برهم ونورما كفاتي وعماد ابو مهر ونسيم الحذوة وسامي النجار وتمنى بدير التوفيق للجميع وللهيئة الادارية الجيدة وشكر اعضاء الهيئة العامة وجميع الموجودين .