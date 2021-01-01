الشرطة تقبض على شخص يقوم بأعمال السحر والشعوذة

بيت لحم /سما/

قبضت الشرطة، السبت، على شخص يقوم بأعمال السحر والشعوذة مقابل حصوله على مبالغ مالية في محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبناء على معلومات وردت إلى فرع المباحث العامة بشرطة محافظة بيت لحم مفادها قيام احد الاشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة بداخل منزله مقابل حصوله على مبالغ مالية، على الفور بدأت المباحث العامة باجراءات البحث والتحري وعليه تم القبض على المشتبه به واحضاره لمديرية الشرطة وبسؤاله أفاد بقيامه باعمال السحر والشعوذه داخل منزله مدعيا انه يقوم باخراج الجن من المواطنين الذين يأتون اليه مقابل حصوله على مبالغ ماليه منهم.

وأضافت، أنه تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة والتوجه للمنزل وتم ضبط مواد تستخدم بأعمال السحر والشعوذة، وكذلك كتب ودفاتر لشرح كيفية القيام بهذه الأعمال وصور لأشخاص مجهولين.

وأكدت انه تم التحفظ على المضبوطات وتوقيف المقبوض عليه، تمهيدا لاحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونيه بحقه اصولاً.