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الإعلام الإسرائيلي يحتفي بتصريح منسوب لوزير خارجية السعودية

السبت 16 أكتوبر 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الإسرائيلي يحتفي بتصريح منسوب لوزير خارجية السعودية



القدس المحتلة /سما/

استدعى تصريح منسوب إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، صدى وردود أفعال إيجابية في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن الوزير السعودي ترجيحه، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، خلال زيارته إلى واشنطن، إن الرياض قد توافق على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل لأن الأخيرة "أسهمت في إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة".

ورحبت الصحيفة العبرية بهذا التصريح بالذكر: "لا نرى كل يوم مسؤولا سعوديا رفيع المستوى وهو يمدح إسرائيل".

ولفتت الصحيفة أن ابن فرحان في الوقت نفسه أعرب عن قناعة السعودية بأن السبيل الوحيد إلى الاستقرار المستدام يكمن في حل القضية الفلسطينية بناء على مبدأ حل الدولتين، مع إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وأكدت صحيفة The National الإماراتية أن هذا التصريح جاء في الواقع على لسان ابن فرحان خلال المؤتمر، مشيرة إلى أن الوزير السعودي رحب بـ"اتفاقات أبراهام"، وفال في الوقت إن الرياض لن تكون مستعدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل ما لم تتم إقامة دولة فلسطينية.

#وزير الخارجية السعودية #الأمير فيصل بن فرحان #اسرائيل #السعودية

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