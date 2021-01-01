  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مشروع استيطاني جديد يهدف لتمزيق الضفة الغربية لـ"كنتونات" مصغرة

السبت 16 أكتوبر 2021 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشروع استيطاني جديد يهدف لتمزيق الضفة الغربية لـ"كنتونات" مصغرة



قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: "إن وتيرة البناء والمشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، تصاعدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة".

وأضاف دغلس: "إن آخر هذه المشاريع الاستيطانية ما كشف عنه ما يسمى "رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، وهو إنشاء محطة حافلات مركزية على أراضي المواطنين جنوب نابلس لصالح المستوطنين، وهو ما سيؤدي إلى تمزيق الضفة الغربية لـ"كنتونات" مصغرة، ولا يوجد بينها تواصل جغرافي".

وأوضح أن المشاريع الاستيطانية الأخيرة ذات طابع خطير، وتأتي ضمن إحياء مشروع ايغال الون الوزير الإسرائيلي في حكومة الاحتلال عام 1967، وهو من أخطر المشاريع الاستيطانية، والهادف إلى ربط أراضي الـ1948 بالمستوطنات وصولا إلى الأغوار.

وكان ما يسمى رئيس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، كشف قبل يومين على حسابه على موقع "فيسبوك"، عن اقتراب الانتهاء من إقامة مشروع استيطاني كبير، لبناء محطة نقل ضخمة قرب حاجز زعترة العسكري يحتوي على 300 موقف للحافلات، ومنطقة تشغيلية، ومحطة وقود، ومغسلة، إضافة إلى مباني المكاتب.
 

#الاستيطان #اسرائيل #الضفة الغربية #الاراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

"القسام" تنشر صور الأسرى الإسرائيليين وتؤكد :"لن يروا النور إلا بشروط"

صحيفة: اتهامات للرئيس عباس بعرقلة صفقة الأسرى بين "حماس" والاحتلال

احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الخارجية السعودي

صحيفة: "حماس" تمهل الاحتلال حتى الثلاثاء المقبل لإدخال المنحة القطرية للموظفين

قصة مأساوية.. طلقة في رأس مريم فرحات توشح بيروت بالسواد! (فيديو)

يديعوت: "لحظات درامية" رافقت مفاوضات إبرام صفقة "شاليط"..أولمرت:"استسلام كامل"

صور: نقل الفنان اللبناني وائل كفوري للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير مروع

الأخبار الرئيسية

جندي

أحد المُخضرمين في “وحدة الكوماندوز الإسرائيلية” يُحارب الاحتلال الآن.. تعرف على قصته

نتنياهو

يديعوت: رهان نتنياهو على ترامب فشل.. فماذا يفعل بينيت في الملف الإيراني؟

مخيم

الغارديان: مخيم فلسطيني يسعى لأن يدرج على قائمة التراث العالمي

الاتحاد الأوروبي: صرف دفعة مالية للسلطة الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري

الصحة: 9 وفيات و 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية