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مسؤول بشرطة الاحتلال: هناك ثلاثة مصادر للأسلحة غير المشروعة بالوسط العربي

السبت 16 أكتوبر 2021 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول بشرطة الاحتلال: هناك ثلاثة مصادر للأسلحة غير المشروعة بالوسط العربي



القدس المحتلة /سما/

أفاد جمال حكروش، مسؤول مكافحة الجريمة في المدن العربية بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك ثلاثة مصادر للأسلحة غير المشروعة في الوسط العربي، مشدداً على ضرورة تجفيف منابعها.

وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، قال حكروش: "المصدر الأول يتمثل في الأسلحة التي تدخل عبر الحدود، الثاني السرقات من قواعد الجيش الإسرائيلي، والثالث الأسلحة التي تدخل من معامل الأسلحة في الضفة الغربية".

وقال: "لا يوجد يوم لا نصادر فيه أسلحة، ولا يوجد يوم لا يتم فيه تقديم أشخاص إلى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم أسلحة".
 

#الشرطة الاسرائيلية #الجريمة والعنف #المجتمع العربي

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