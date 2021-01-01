مسؤول بشرطة الاحتلال: هناك ثلاثة مصادر للأسلحة غير المشروعة بالوسط العربي

القدس المحتلة /سما/

أفاد جمال حكروش، مسؤول مكافحة الجريمة في المدن العربية بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك ثلاثة مصادر للأسلحة غير المشروعة في الوسط العربي، مشدداً على ضرورة تجفيف منابعها.



وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، قال حكروش: "المصدر الأول يتمثل في الأسلحة التي تدخل عبر الحدود، الثاني السرقات من قواعد الجيش الإسرائيلي، والثالث الأسلحة التي تدخل من معامل الأسلحة في الضفة الغربية".



وقال: "لا يوجد يوم لا نصادر فيه أسلحة، ولا يوجد يوم لا يتم فيه تقديم أشخاص إلى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم أسلحة".

