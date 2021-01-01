اسرى الجهاد الاسلامي تستعد للتصعيد: الكرة الآن موجودة في ملعب الاحتلال

غزة /سما/

أكدت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني أن معركة الإضراب عن الطعام التي يخوضونها ما زالت مستمرة، و أن كل ما يطرح من جانب الاحتلال لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الأسرى.

و قالت الهيئة في تصريح صادر عنها ظهر اليوم السبت: "إن الكرة الآن موجودة في ملعب الاحتلال، ونحن جاهزون بعون الله للتصعيد في خطواتنا الجهادية بالأسبوع القادم".

و يواصل أسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال اضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على الإجراءات العقابية التي فرضتها مصلحة السجون، في اعقاب نجاح اسرى من الحركة في سجن جلبوع من انتزاع حريتهم عبر نفق ارضي.