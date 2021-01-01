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7 إصابات بحريق هائل مجمع تجاري بقلنسوة

السبت 16 أكتوبر 2021 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 إصابات بحريق هائل مجمع تجاري بقلنسوة



القدس المحتلة /سما/

اندلع حريق خلال ساعات اليوم السبت في المجمع التجاري “z سنتر” في مدينة قلنسوة، ما تسبب بإصابة 7 مواطنين وانهيار المجمع.

وأفادت مصادر محلية أن الطواقم الطبية تمكنت من إسعاف 5 من المصابين في مكان الحريق، بينما نقل اثنين إلى المستشفى نتيجة الإصابة لتلقي العلاج اللازم.

وكانت سيارات الإطفاء والمواطنين قد هرعوا إلى مكان الحريق لإخماده، فيما أفاد شهود عيان أن سيارات الإطفاء حضرت بعد أكثر من نصف ساعة من اندلاع الحريق بسبب عدم توفر محطة إطفاء حريق قريبة.

وأشارت سلطة الإنقاذ والإطفاء إلى أنه جرى استدعاء طواقم تعزيز إضافية، موضحةً أن هناك صعوبة في وصول الطواقم الإطفاء الأخرى إلى المجمع المشتعل بسبب اكتظاظ الناس في المكان حيث تعمل طواقم الإطفاء على إخلاء المنطقة.

#خريق #قلنسوة #اصابات

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