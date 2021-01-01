  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وزير الخارجية السعودي: "إسرائيل" ساعدت على السلام والاستقرار الإقليمي

السبت 16 أكتوبر 2021 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودي: "إسرائيل" ساعدت على السلام والاستقرار الإقليمي



القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية "إننا لا نرى في كل يوم تصريحات كهذه مؤيدة لإسرائيل من مسؤول سعودي كما حدث اليوم في واشنطن".

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بعد يوم واحد من اجتماعه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن "إسرائيل" ساعدت على الاستقرار الإقليمي والطريق نحو السلام في المنطقة.

وأضاف الفيصل بأنه في نفس الوقت فإن السعودية على اقتناع بأن الطريق الوحيدة للحصول على استقرار كامل هو حل القضية الفلسطينية، وأضاف أنه يجب إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وتكون لها سيادة.

#السعودية #فيصل بن فرحان #أنطونيو بلينكن #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

"القسام" تنشر صور الأسرى الإسرائيليين وتؤكد :"لن يروا النور إلا بشروط"

صحيفة: اتهامات للرئيس عباس بعرقلة صفقة الأسرى بين "حماس" والاحتلال

احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الخارجية السعودي

صحيفة: "حماس" تمهل الاحتلال حتى الثلاثاء المقبل لإدخال المنحة القطرية للموظفين

قصة مأساوية.. طلقة في رأس مريم فرحات توشح بيروت بالسواد! (فيديو)

يديعوت: "لحظات درامية" رافقت مفاوضات إبرام صفقة "شاليط"..أولمرت:"استسلام كامل"

صور: نقل الفنان اللبناني وائل كفوري للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير مروع

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

يديعوت: رهان نتنياهو على ترامب فشل.. فماذا يفعل بينيت في الملف الإيراني؟

مخيم

الغارديان: مخيم فلسطيني يسعى لأن يدرج على قائمة التراث العالمي

الاتحاد الأوروبي: صرف دفعة مالية للسلطة الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري

الصحة: 9 وفيات و 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مصادر رفيعة في واشنطن وتل أبيب : إدارة بايدن لا تعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية