غزة: بدء تطبيق قرار منع الحفلات ومكبرات الصوت بعد 10 مساء

غزة /سما/

أعلن مدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة العميد علي النادي بدء تطبيق قرار قيادة وزارة الداخلية القاضي بمنع استمرار الحفلات واستخدام مكبرات الصوت في الشوارع والأماكن العامة لما بعد الساعة 10 مساء اعتباراً من اليوم السبت بجميع محافظات قطاع غزة.

وقال العميد النادي: "تم التعميم على جميع الإدارات المختصة وشرطة المحافظات والمباحث العامة بمتابعة التزام المواطنين بالقرار حفاظاً على المصلحة العامة".

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وستتم مصادرة أجهزة الصوت من الحفلات والباعة المتجولين المخالفين.

وأضاف: "يأتي القرار تحقيقاً للهدوء والسكينة العامة، ومراعاة لصحة المرضى والأطفال وكبار السن".

ودعا العميد النادي المواطنين للإبلاغ عن الحفلات المخالفة بعد العاشرة مساء، أو الباعة المتجولين أو أية مصادر للإزعاج، من خلال الاتصال بالرقم المجاني للشرطة (100).