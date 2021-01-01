جمعية حياة للعمل التنموي والتطوعي تكرم الاديب علوش

رام الله /سما/

كرمت جمعية حياة للعمل التنموي والتطوعي الكاتب والشاعر محمد علوش الذي فاز مؤخرا بالمرتبة الأولى بمسابقة الكتابة الصينية، وذلك في اطار دعمها للحركة الأدبية والكتاب الشباب،

بحضور رئيس الجمعية محمد العطاونة وعضو مجلس الإدارة احسان نصر.

وقال العطاونة إن جمعية حياة تشجع الكتاب الشباب وتدعمهم عبر العديد من الفعاليات الأدبية والدورات التخصصية التي تنظمها بالتعاون مع الشركاء من جهات الاختصاص.

واشاد العطاونة بهذا الإنجاز الأدبي الفلسطيني الذي حققه الكاتب علوش.

من جانبه، عبر الشاعر علوش عن الشكر والتقدير لجمعية حياة على هذه اللفتة التي تؤكد على اهتمامها بالحركة الأدبية ودعم الكتاب الشباب.