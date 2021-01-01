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“فتح” تشارك في المؤتمر الـ40 للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني

السبت 16 أكتوبر 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
“فتح” تشارك في المؤتمر الـ40 للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني



رام الله /سما/

شاركت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في المؤتمر الأربعين للحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، المنعقد حاليا في “ڤالنسيا”.

ومثل الوفد الفلسطيني مدير عام دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير السفير حسين عبد الخالق، وأمين سر حركة فتح اقليم اسبانيا أحمد معروف.

وأكد الحزب الاشتراكي في أعمال المؤتمر دعمه للقضية الفلسطينية، ووقوف بلاده مع الشعب الفلسطيني، وحقوقه العادلة.

وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسية مانويل خلال لقائه وفد “فتح”: أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية، والحرص على تعزيزها، والاعتراف بدولة فلسطين.

#حركة فتح

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