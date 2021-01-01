ألمانيا ترفع 3 بلدان عربية من قائمة "الخطورة الوبائية" للسفر

برلين /وكالات/

رفعت ألمانيا كلا من المغرب وتونس والجزائر، اليوم الجمعة، من قائمتها الخاصة بالمناطق ذات الخطورة المرتفعة للعدوى بفيروس كورونا المستجد.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أنه تم أيضا رفع سريلانكا وفيجي من القائمة، ويعني ذلك أنه لن يفرض على المسافرين القادمين من هذه البلدان الخضوع لحجر صحي عند دخول ألمانيا، خاصة أولئك الذين خضعوا للتطعيم ضد كوفيد-19.



ويتم تصنيف البلدان والمناطق التي تسجل أعداد إصابات مرتفعة بكورونا على أنها مناطق ذات خطورة وبائية عالية، لكن أعداد الإصابات ليست هي الحاسمة في الإدراج في القائمة، حيث يؤخذ في الاعتبار أيضا معايير أخرى، مثل السرعة التي ينتشر بها الفيروس، أو العبء على النظام الصحي، أو نقص البيانات عن وضع انتشار كورونا.