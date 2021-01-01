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حذر إسرائيلي "جدي" من تهديدات إيرانية في سوريا

السبت 16 أكتوبر 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حذر إسرائيلي "جدي" من تهديدات إيرانية في سوريا



القدس المحتلة /سما/

 أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، بأن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتنبه للتهديدات بالرد على الهجوم الذي نسب إلى إسرائيل في سوريا".

وبحسب الصحيفة، "تأخذ المؤسسة الأمنية بجدية كبيرة إمكان أن تحاول سوريا أو إيران الرد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير"، قائلة إن "الجماعات التابعة لإيران في سوريا هدّدت أمس بصورة واضحة بأنها ستنتقم".

وأشارت إلى أنه "هذا يحصل قبل أيام من اجتماع رئيس الحكومة نفتالي بينيت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث من المفترض أن يبحثا قضايا سياسية وأمنية".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "يونيوز" عن قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا، أنها "اتخذت قرارا بالرد القاسي على العدوان على تدمر"، موضحة أن "الأهداف التي هاجمتها الطائرات الإسرائيلية هي مراكز خدمات وتجمع للشباب".

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #سوريا

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