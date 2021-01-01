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حالات تسمّم جديدة بسبب جرثومة "الشيغيلا" المعدية في الأردن

السبت 16 أكتوبر 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالات تسمّم جديدة بسبب جرثومة "الشيغيلا" المعدية في الأردن



عمان /سما/

 أدخل تسعة أطفال إلى مستشفى جرش، السبت، بعد الاشتباه بتسممهم، وفقا لوزارة الصحة الأردنية، التي رجحت إصابتهم بجرثومة الشيغيلا.

وتنشط الجرثومة عادة في فصل الخريف، وتنتقل للانسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما وتنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس، بحسب وزارة الصحة الأردنية.

وتُعد إجراءات السلامة وغسيل الأيدي والخضار والفواكه من أهم ركائز السيطرة على انتشار هذه العدوى بعد حدوث التسمم الأولي.

من جهته، وزار وزير الصحة الأردني فراس الهواري، مستشفى جرش الحكومي، السبت، للاطمئنان على صحة الأطفال، مشيرا إلى احتمال أن تكون جرثومة الشيغيلا السبب في التسمم.

وأوضح الهواري أن هذه الجرثومة تعتبر من الجراثيم المعدية، والأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بها.

وغالبا يتم شفاء المصابين بهذه الجرثومة خلال 3 أيام من الإصابة، وفقا للوزير الأردني، ولا حاجة للعلاج بالمضادات الحيوية إلا نادرا.

#مستشفى جرش #وزارة الصحة الأردنية #جرثومة الشيغيلا

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