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الجبهتان وحزب الشعب تستنكر تعطيل صرف استحقاقاتها لأربعة أشهر

السبت 16 أكتوبر 2021 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهتان وحزب الشعب تستنكر تعطيل صرف استحقاقاتها لأربعة أشهر



رام الله /سما/

استنكرت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب، السبت، تعطيل صرف استحقاقاتها من الصندوق القومي الفلسطيني لأربعة شهور متوالية.

وقالت الجبهتان والحزب في بيان مشترك، وصل معا نسخة عنه، إن تعطيل صرف استحقاقاتها جاء "بقرار فردي مرفوض"، معتبرة أنه "يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير، وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية يلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها".

وأضاف البيان، "أن هذا القرار يأتي في ظرف تتعاظم فيه المسؤوليات الملقاة على عاتق القوى الثلاث، كما على سائر فصائل الحركة الوطنية، في النهوض بالمقاومة الشعبية والتصدي لتغول الاحتلال وسياسات التوسع الاستيطاني والتهويد والتطهير العرقي والفصل العنصري".

وأكد البيان "أن استخدام هذه الوسائل المرفوضة للضغط على القوى الثلاث بهدف النيل من مواقفها السياسية لن ينجح في ابتزازها أو ثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية للمواطنين في مواجهة سياسات القمع والتسلط، وفي النضال من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالتحرر من التزامات وقيود أوسلو المجحفة".

ودعا البيان "اللجنة التنفيذية، وسائر الهيئات القيادية في م.ت.ف.، إلى اتخاذ الإجراءات لوضع حد لهذه الممارسات المتفردة وضمان احترام الأنظمة الداخلية لمنظمة التحرير وأسس العلاقات بين أطرافها".

#الجبهة الشعبية #الجبهة الديمقراطية #حزب الشعب #الصندوق القومي الفلسطيني #منظمة التحرير

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