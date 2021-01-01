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الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس: لن نسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير

السبت 16 أكتوبر 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس: لن نسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير



غزة /سما/

أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس داخل سجون الاحتلال، اليوم السبت، أنها لن تسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير مهما كان انتمائه التنظيمي وستكون سدا منيعا في التصدي للسجان والحفاظ على منجزات الحركة الأسيرة.

وأكد الهيئة في تصريح مقتضب على وقوف الأسرى جميعًا صفًا واحدًا في مواجهة إجراءات إدارة السجون العقابية خاصة ما يتعرض له أسرى حركة الجهاد الإسلامي.

كما شددت على أنها لن تقف وكل مكونات الحركة الأسيرة مكتوفي الأيدي أمام مماطلة وتلكؤ إدارة سجون الاحتلال في تنفيذ ما تم التفاهم عليه حول عودة أوضاع السجون إلى ما كانت عليه قبل السادس من سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.

#اسرى حماس #السجون الاسرائيلية #الاسرى الفلسطينيين

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