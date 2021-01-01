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اندلاع حريق هائل في مجمع تجاري بمدينة قلنسوة (صور وفيديو)

السبت 16 أكتوبر 2021 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اندلاع حريق هائل في مجمع تجاري بمدينة قلنسوة (صور وفيديو)



قلنسوة/سما/

اندلع حريق هائل في المجمع التجاري "Z سنتر" في مدينة قلنسوة، ظهر اليوم، السبت، وسط تحذيرات من انهيار المبنى في ظل الانتشار السريع للنيران.

وتعمل قوات معززة من طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخلاء المبنى من مئات العاملين والمتسوقين، والسيطرة على الحريق وإخماد النيران.


وأفادت مصادر محلية بأن أعمدة الدخان الأسود الكثيف لا تزال تتصاعد من المكان، مشددين على أن الحريق أسفر عن أضرار جسيمة.

ولم يبلغ حتى هذه اللحظة عن تسجيل إصابات أو أضرار بشرية، فيما تستمر أعمال البحث عن عالقين.

وقال المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ إن طواقم معززة "تعمل على إخماد حريق كبير شبّ في المجمع التجاريّ ‘Z سنتر‘ في مدينة قلنسوة".

وأوضح أنه تم استدعاء "طواقم تعزيز إضافية"، مشيرا إلى "صعوبة في وصول الطواقم الأخرى للمكان"، في ظل "تواجد عدد كبير من المواطنين ومحبي الاستطلاع في المكان".

وأكد المتحدث أن الطواقم تعمل على إخلاء المنطقة.

وناشدت سلطة الإطفاء الإتقاذ "جميع المواطنين إخلاء سياراتهم وإفساح المجال للطواقم بالوصول إلى المكان".

وأوضحت أن "الحديث يدور حول مجمع تجاري كبير مكوّن من طابقين، حيث شبّت النيران في الطابق الثاني بداية وانتشرت بسرعة في أرجاء المبنى والطابق الأول أيضًا".

وحذرت طواقم الإنقاذ من "خطر انهيار المبنى"، مشيرة إلى أن "النيران تنتشر بصورة كبيرة وألسنة اللهب.



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#حريق #مجمع تجاري #الداخل المحتل

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