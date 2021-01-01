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شرطة غزة تصدر تصريحا بشأن قرار منع الحفلات ومكبرات الصوت بعد الـ 10 ليلاً

السبت 16 أكتوبر 2021 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة غزة تصدر تصريحا بشأن قرار منع الحفلات ومكبرات الصوت بعد الـ 10 ليلاً



غزة/سما/

قال مدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة في قطاع غزة العميد علي النادي، إنه "اعتباراً من مساء اليوم ستشرع الشرطة في متابعة الالتزام بقرار قيادة وزارة الداخلية منع استمرار الحفلات واستخدام مكبرات الصوت في الشوارع والأماكن العامة لما بعد الساعة 10 مساء بجميع محافظات قطاع غزة."

وأضاف النادي في تصريح نشرته داخلية غزة، يوم السبت، " تم التعميم على جميع الإدارات المختصة وشرطة المحافظات والمباحث العامة بمتابعة التزام المواطنين بالقرار حفاظاً على المصلحة العامة."


 
وشدد " سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وستتم مصادرة أجهزة الصوت من الحفلات والباعة المتجولين المخالفين."

وقال النادي " يأتي القرار تحقيقاً للهدوء والسكينة العامة، ومراعاة لصحة المرضى والأطفال وكبار السن."

ودعا المواطنين للإبلاغ عن الحفلات المخالفة بعد العاشرة مساء، أو الباعة المتجولين أو أية مصادر للإزعاج، من خلال الاتصال بالرقم المجاني للشرطة (100).

#شرطة غزة #منع الحفلات #مكبرات الصوت

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