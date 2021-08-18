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الاحتلال يعزل الشيخ رائد صلاح في ظروف قاسية بهدف الانتقام منه

السبت 16 أكتوبر 2021 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعزل الشيخ رائد صلاح في ظروف قاسية بهدف الانتقام منه



القدس المحتلة/سما/

قال المحامي خالد زبارقة، إن الاحتلال يواصل اعتقال الشيخ رائد صلاح في ظروف قاسية ويصر على ابقائه في العزل الانفرادي بهدف الانتقام منه وليس كإجراء قانوني وقضائي يتعلق بمخالفة قام بها الشيخ.

وعقب زيارته للشيخ صلاح، في سجن (شيكما) بمدينة عسقلان المحتلة حيث يخضع هناك للعزل الانفرادي أشار زبارقة إلى أن الشيخ رائد كان قد نُقل قبل ثلاثة أسابيع إلى عيادة سجن رامون بعد أن شعر بأوجاع في الرأس. وأوضح أن الزيارة جاءت للاطمئنان على صحة الشيخ رائد صلاح، وللاطلاع على ظروف اعتقاله، خاصة وأنه نُقل قبل أيام من العزل الانفرادي في سجن (رامون)، إلى العزل الانفرادي في سجن (شيكما) بمدينة عسقلان في ظروف قاسية.

وردت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، استئناف الشيخ رائد صلاح على قرار المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع بتاريخ 18/8/2021، الإبقاء على عزله الانفرادي، حتى نهاية محكوميته على خلفية “ملف الثوابت”.

#الاحتلال الاسرائيلي #الشيخ رائد صلاح

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