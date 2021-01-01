محطة مواصلات استيطانية ضخمة قرب نابلس

القدس المحتلة/سما/

بدأت فرق إسرائيلية مؤخرًا إنشاء محطة مواصلات ضخمة في محيط مستوطنة راحيليم قرب نابلس، ضمن مخطط أعلن عنه قبل شهرين من قبل وزارة المواصلات الإسرائيلية.

وتقع المحطة التي يتم إنشاؤها حاليًا، على يسار الطريق من رام الله إلى نابلس، قبيل الوصول إلى حاجز زعترة بنحو كيلومتر.



وبحسب نشطاء من المستوطنين، فإن المحطة ستضم أكثر من 300 موقف للحافلات، ومحطة وقود ومغسلة ومبانٍ مكتبية، بتكلفة تصل إلى 40 مليون شيكل.

وأشارت ذات المصادر إلى أن هذا المشروع الذي سينتهي العمل منه خلال أشهر، ويهدف لتحسين وسائل النقل العام بشكل كبير لسكان المستوطنات في تلك المنطقة، وستمر الحافلات يوميًا منها إلى الشمال والجنوب ووادي الأردن وتل أبيب ومدن غوش دان.

ووفقًا لذات المصادر، فإن هذا المخطط ضمن ما وصفت بـ “ثورة المواصلات” للطرق الاستيطانية بالضفة إلى جانب تحسين خدمات البنية التحتية المختلفة، وأن ذلك يأتي في إطار الخطة الحكومية الإسرائيلية الهادفة إلى جلب مليون مستوطن لمستوطنات الضفة.

القدس