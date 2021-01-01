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مرور غزة تتخذ اجراءات مشددة للحد من حوادث السير

السبت 16 أكتوبر 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرور غزة تتخذ اجراءات مشددة للحد من حوادث السير



غزة/سما/

قال مدير إدارة شرطة المرور والنجدة العميد تامر شحاد، اليوم السبت، "إننا نواصل تشديد الإجراءات لضبط الحالة المرورية ووقف النزيف على الطريق والحد من الحوادث، وبالتعاون مع جميع الجهات الشريكة وكذلك السائقين والمواطنين".

وأضاف شحادة، في تصريحٍ صحفي: "أننا نسير وفق خطة ومنهجية مُستدامة للحفاظ على أرواح أبناء شعبنا وحماية ممتلكاتهم، وقد قطعنا شوطاً في تلك الإجراءات.

وتابع: "نهيب بالمواطنين لتفهم ذلك والمساهمة في ضبط الحالة المرورية من خلال الالتزام بقواعد السير"، مُشيراً إلى أنّه جرى تشديد الإجراءات بحق مرتكبي المخالفات الخطيرة من السائقين.


 
وأكمل: "إنّ الشرطة ستشرع في تشديد الإجراءات بحق المخالفات التي تعيق حركة السير وتتسبب بالازدحام"، مُنوهاً إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة ليست مبرراً لارتكاب المخالفات المرورية التي تتسبب بالحوادث وتحصد الأرواح وتلحق الأذى بعابري الطريق.

واستطرد بالقول: "إنّ جميع مركبات نقل الطلاب ورياض الأطفال ومركبات توزيع المياه، والشاحنات حتى 15 طناً مُلزمة وفق القانون بتركيب كاميرات خلفية لضمان السلامة"، مُشيراً إلى أنّه سيتم تحرير مخالفات مالية ومصادرة الشاحنة أو الحافلة التي لا تلتزم بتركيب الكاميرات.

وأوضح شحادة، أنّ حوادث الشاحنات الكبيرة وحافلات النقل تسببت بوفاة عدد من الأطفال في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري 2021، داعياً جميع السائقين للالتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظاً على سلامتهم وأرواح المواطنين.

#شرطة المرور بغزة #حوداث سير

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