الصحة: 9 وفيات و 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا والأغوار 5، جنين 22، الخليل 12، طوباس 2، ضواحي القدس 1، نابلس 13، سلفيت 1، قلقيلية 2، بيت لحم 8، طولكرم 2، رام الله والبيرة 4، قطاع غزة 198".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "أريحا والأغوار 13، جنين 30، الخليل 26، طوباس 9، ضواحي القدس 10، نابلس 36، سلفيت 5، قلقيلية 9، بيت لحم 24، طولكرم 7، رام الله والبيرة 51، قطاع غزة 1050".





وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في قلقيلية، حالتان في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 64 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 134 مريضا، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.