انطلاق أعمال المؤتمر الطبي التاسع في الجامعة الإسلامية بغزة

غزة / سما /

انطلقت أعمال المؤتمر الطبي التاسع والمؤتمر الطبي الطلابي الدولي الأول بعنوان “التعليم الطبي في فلسطين-منظور شمولي” الذي تنظمه في قاعة المؤتمرات الكبرى كلية الطب بالجامعة الإسلامية.



ويعقد المؤتمر يومي الجمعة والسبت الموافقين الخامس عشر والسادس عشر من تشرين أول/ أكتوبر الجاري. بمشاركة واسعة لعدد كبير من المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية، والمؤسسات الدولية والشخصيات الطبية العالمية والمختصة في مجال التعليم الطبي في فلسطين، وكذلك عدد من الأطباء والعاملين في الحقل الطبي، وممثلون عن المؤسسات الصحية والطبية في قطاع غزة، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية الطب.



وأقيمت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور كل من: الدكتور يوسف أبو الريش – وكيل وزارة الصحة، والأستاذ الدكتور ناصر فرحات –رئيس الجامعة الإسلامية، والدكتور فضل نعيم – رئيس المؤتمر وعميد كلية الطب، والدكتور محمد الكاشف مدير المجلس الطبي الفلسطيني في غزة والدكتور عثمان آغا رئيس المنتدى الطبي الفلسطيني – الفرع الطلابي.



وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف أبو الريش أن للمؤتمر أهمية عظيمة وستقوم وزارة الصحة بأخذ توصياته بعين الاعتبار للعمل على تطوير وحدات التعلم وتطبيق المعرفة العلمية الحديثة بهدف تحسين الصحة ومنع ومعالجة الأمراض في قطاع غزة، وفي ذات السياق أكد أن وزارة الصحة تعمل على خدمة المواطنين في كافة المدن والقرى الفلسطينية.



بدوره، أوضح الدكتور ناصر فرحات رئيس الجامعة على دور الجامعة في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع الفلسطيني، كما أنها تعقد مؤتمراً كل عام متخصص في عرض البحوث العلمية، وأوضح أن الجامعة تضم عدداً من الكليات المتخصصة في المجالات الصحية والشرعية وأصول الدين بجانب كلية الطب، وأن المؤتمر يأتي لمناقشة الأوراق البحثية المتخصصة في التعليم والبحث الطبي



وقال الدكتور نعيم:” يعتبر المؤتمر الطبي الدولي هو الأول الذي يعقد على مستوى الوطن ويعقد بالشراكة الكاملة من الطلبة ويمثل فيه الطلبة الدينامو المحرك لفعالياته من خلال التعاون مع المنتدى الطبي الفلسطيني- الفرع الطلابي”، وأكد الدكتور نعيم أن المؤتمر يعكس حرص كلية الطب على تمكين الجيل الصاعد والعلماء الشباب وإعطائهم الفرص لتحقيق الإنجازات العلمية والعملية خلال مسيرتهم التعليمية وذلك قبل تخرجهم.



ولفت الدكتور نعيم إلى أن المؤتمر يهدف إلى دراسة واقع التعليم الطبي والتدريب في فلسطين، وتسليط الضوء على التحديات والمعيقات وسبل التطوير لتمكين المستفيدين “الطلبة والأطباء الخريجين” وإتاحة الفرص لهم للتأثير في صنع وتشكيل القرار واستعراض تجارب تقنيات التعليم والتعلم الافتراضي في التدريب السريري

وفيما يتعلق بمحاور المؤتمر، أوضح الدكتور عثمان أغا - رئيس المنتدى الطبي الفلسطيني – الفرع الطلابي. ، أن المؤتمر يشتمل على أربعة محاور رئيسة، هي: المحور الأول: التعليم والتدريب الطبي في فلسطين: الواقع، التحديات والمعوقات، وسبل التطوير وآفاق التغيير.



ويشمل دراسة الواقع وتوصيف الحالة بما يتعلق بالتعليم الطبي، والتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجه التعليم الطبي واستراتيجياته، ومناقشة مقترحات وحلول لتطوير التعليم الطبي، واستعراض تجارب تقنيات التعليم والتعلم الافتراضي في التدريب السريري.



المحور الثاني: التعليم الطبي في فلسطين من وجهة نظر المستفيدين، وأصحاب العلاقة. ويشتمل على واقع التعليم الطبي في فلسطين من وجهة نظر المستفيدين “الطلبة والمقيمين” وأصحاب العلاقة “كالمؤسسات التي تقوم بتوظيف الأطباء مثل وزارة الصحة”، وتحديد مدى رضا المستفيدين من جودة خدمة التعليم الطبي المقدمة بكليات الطب وبرامج الاختصاص في فلسطين، ومناقشة مقترحات وحلول لتحسين جودة التعليم الطبي حسب وجهة نظر المستفيدين وأصحاب العلاقة، وبحث سُبل اشراك المستفيدين وأصحاب العلاقة في التخطيط والتقييم المستمر لعملية التعليم الطبي في فلسطين.



المحور الثالث: التعليم الطبي في ظل جائحة كورونا ويشمل واقع التعليم الطبي في ظل التوجه للتعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني، والتحديات والعوائق التي يواجهها التعليم الطبي الإلكتروني في ظل جائحة كوفيد 19، والأدوات والتقنيات المستخدمة في التعليم الطبي الالكتروني في ظل جائحة كوفيد 19.

المحور الرابع: ورشة عمل حول دور الجامعات في التطوير المهني الطبي المستدام (CPD).



وأكد الدكتور أغا أن المؤتمر يشتمل على ثلاثة عناصر رئيسة، وهي: التعليم الطبي في مرحلة ما قبل التخرج، ومرحلة ما بعد التخرج، والتطوير المهني المستدام.