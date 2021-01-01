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مستوطنون يمنعون المواطنين من الوصول الى أراضيهم جنوب الخليل

السبت 16 أكتوبر 2021 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يمنعون المواطنين من الوصول الى أراضيهم جنوب الخليل



الخليل/سما/

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على المواطنين في منطقة العطارة شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن المواطنين حاولوا الوصول الى أراضيهم التي وضع فيها المستوطنون خزانات للمياه لسقي الأشجار التي زرعوها في منطقة العطارة المحاذية لمستوطنات "افيجال" و"سوسيا" و"متسبي يائير" المقامات على أراضي المواطنين.

وأضاف ان المستوطنين هاجموا المواطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنعهم من الوصول إلى تلك الأراضي، وقاموا بإخراجهم بالقوة.

يشار إلى أن المستوطنين استولوا على نحو 300 دونم تعود ملكيتها لعائلات حمد عواد، وعبد ربه، علما أنهم يملكون أورقا ثبوتية.

#مستوطنون #الخليل

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