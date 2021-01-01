  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا توضح تفاصيل جديدة حول صرف 40 دولار للاجئين في غزة

السبت 16 أكتوبر 2021 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا توضح تفاصيل جديدة حول صرف 40 دولار للاجئين في غزة



غزة/سما/

ذكر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة عدنان أبو حسنة، تفاصيل جديدة حول عمليات صرف 40 دولار للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال في تصريح إذاعي لـ"صوت الشعب"، اليوم السبت: إنه "تم تقسيم اللاجئين إلى فئات كالـ (المرضى والحالات الخاصة والأرامل والأسر ذات عدد أفراد كبير)، حتى تسهل عمليات الصرف".

وأوضح أنه ليس لدى (أونروا) القدرة على الوصول إلى سجلات الموظفين في غزة ورام الله؛ لعدم حداثة البيانات، وهذا يساعدنا في معرفة أوضاع المواطنين فيما يتعلق بعملهم وظروف حياتهم.

وأضاف" لا نرى بأن الأمور تتجه إلى الإيجابية بسبب المشكلات المالية والتطورات السياسية التي تعاني منها "أونروا".

وأشار الى أن "أونروا" تعاني من نقص بحوالي 20 مليون دولار حتى لا تصرف رواتب الموظفين جزئيًا.

 
وأكد على ضرورة العمل على تحديث معلومات وبيانات اللاجئين حتى تسهل معرفة من يستحق أكثر الاستفادة من خدمات "أونروا".

#الاونروا #غزة #وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين #صرف 40 دولار للاجئين #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل طلبت شريطا مصورا.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول اجتماعات وفد حماس في القاهرة

صحيفة: اتهامات للرئيس عباس بعرقلة صفقة الأسرى بين "حماس" والاحتلال

احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الخارجية السعودي

قصة مأساوية.. طلقة في رأس مريم فرحات توشح بيروت بالسواد! (فيديو)

صور: نقل الفنان اللبناني وائل كفوري للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير مروع

هآرتس: هكذا أخرجت إسرائيل مصر من المعادلة الاستراتيجية للصراع العربي – الإسرائيلي

لماذا يجب أن تكون "متزوجا" لتتمكن من قيادة أسرع طائرة تجسس تابعة لـCIA؟

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الأوروبي: صرف دفعة مالية للسلطة الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري

مصادر رفيعة في واشنطن وتل أبيب : إدارة بايدن لا تعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل

الصحة بغزة: تسجيل 6 وفيات و198 إصابة جديدة بـ"كورونا"

القسام

"القسام" تنشر صور الأسرى الإسرائيليين وتؤكد :"لن يروا النور إلا بشروط"

يديعوت: "لحظات درامية" رافقت مفاوضات إبرام صفقة "شاليط"..أولمرت:"استسلام كامل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية