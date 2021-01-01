الأونروا توضح تفاصيل جديدة حول صرف 40 دولار للاجئين في غزة

غزة/سما/

ذكر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة عدنان أبو حسنة، تفاصيل جديدة حول عمليات صرف 40 دولار للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال في تصريح إذاعي لـ"صوت الشعب"، اليوم السبت: إنه "تم تقسيم اللاجئين إلى فئات كالـ (المرضى والحالات الخاصة والأرامل والأسر ذات عدد أفراد كبير)، حتى تسهل عمليات الصرف".

وأوضح أنه ليس لدى (أونروا) القدرة على الوصول إلى سجلات الموظفين في غزة ورام الله؛ لعدم حداثة البيانات، وهذا يساعدنا في معرفة أوضاع المواطنين فيما يتعلق بعملهم وظروف حياتهم.

وأضاف" لا نرى بأن الأمور تتجه إلى الإيجابية بسبب المشكلات المالية والتطورات السياسية التي تعاني منها "أونروا".

وأشار الى أن "أونروا" تعاني من نقص بحوالي 20 مليون دولار حتى لا تصرف رواتب الموظفين جزئيًا.



وأكد على ضرورة العمل على تحديث معلومات وبيانات اللاجئين حتى تسهل معرفة من يستحق أكثر الاستفادة من خدمات "أونروا".