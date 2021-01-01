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عقد اجتماع اسرائيلي أمريكي روسي لمناقشة الوضع في سوريا وايران

السبت 16 أكتوبر 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقد اجتماع اسرائيلي أمريكي روسي لمناقشة الوضع في سوريا وايران



موسكو/سما/

صرح السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، بأن "أسرائيل" اتفقت مع روسيا والولايات المتحدة على عقد لقاء بين رؤساء مجالس الأمن لمناقشة الوضع في سوريا وإيران. وقد يتم تحديد الموعد والمكان بعد مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في سوتشي يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال السفير الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن لا يوجد سوى فكرة، لم يتم تحديد الموعد أو المكان بعد. من جانبنا، نحن على استعداد لاستضافة الوفود، لكن هذا لم يتقرر بعد".

وأضاف بن تسفي: "آمل أن يأتي رئيس وزرائنا الآن ويكون قادرًا في النهاية على اتخاذ القرار. في هذه المرحلة لا يوجد سوى اتفاق وتفاهم على أن هذا [الاجتماع] سيتم، ولكن متى بالضبط - لم يتم الاتفاق على هذا بعد. وستشمل المواضيع سوريا وإيران وقضايا أخرى في منطقة الشرق الأوسط".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قال لوكالة "سبوتنيك" إن إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة تدرس إمكانية استئناف المشاورات الثلاثية على مستوى رؤساء مجالس الأمن، وقد يعقد الاجتماع المقبل في أكتوبر.

في وقت سابق، أعلنت مستشارية رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت سيتوجه إلى سوتشي في 22 أكتوبر في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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