أسرى الجهاد يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي

غزة/سما/

يُواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي، وسط خطوات تصعيدية جديدة من قبل الأسرى.

ويأتي اضراب الأسرى عن الطعام احتجاجًا على الإجراءات التنكيلية والعقابية التي تشنها إدارة مصلحة السجون ضد أسرى الجهاد بشكل خاص وذلك بعد تمكن 6 أسرى بينهم 5 من اسرى الجهاد الاسلامي بانتزاع حريتهم عبر "نفق الحرية" من سجن جلبوع واعيد اعتقالهم في أوقات متزامنة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في تصريحٍ صحفي: "إنّ معركة الأسرى تتصاعد في سجون الاحتلال، بعد أنّ شرع أسرى الجهاد الإسلامي بالإضراب عن الطعام يوم الأربعاء الماضي، لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية المضاعفة بحقّهم".





وأضاف: "أنّ الأسيرين محمد العامودي، وحسني عيسى صعدا إضرابهما، وذلك بالامتناع عن شرب الماء في سجن "ريمون"، وقد تدهور وضعهما الصحيّ ونقلا إلى عيادة السجن.

وأشار إلى أنّ خطوة الإضراب المستمرة لليوم الرابع على التوالي، جاءت بدعم من كافة الفصائل، التي واصلت على مدار الفترة الماضية حواراتها وبرنامجها النضالي في محاولة لوقف الهجمة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال.

يشار إلى أنّه وفي حال لم تستجب إدارة سجون الاحتلال لمطلب الأسرى الأساس فيما يتعلق بأسرى الجهاد، فإن مجموعات من الفصائل ستنضم للإضراب.