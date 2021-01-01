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تفاصيل الجولة الخارجية لوفد قيادي من "الشعبية" في عدة دول عربية

السبت 16 أكتوبر 2021 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الجولة الخارجية لوفد قيادي من "الشعبية" في عدة دول عربية



غزة/سما/

عاد صباح اليوم السبت، وفد قيادي من المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إلى قطاع غزة، بعد جولة خارجية طالت عدّة عواصم عربيّة، بحثت آخر التطورات السياسيّة على الساحتين الفلسطينيّة والعربيّة.

واستهل الوفد القيادي لقاءاته بلقاء رئيس جهاز المخابرات المصريّة اللواء عباس كامل بدعوةٍ من القيادة المصرية، حيث تخلّل الاجتماع بحث العديد من الملفات الهامّة أبرزها إعادة إعمار قطاع غزّة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا بالسفر عبر معبر رفح وتخفيف أعباء السفر من غزة للقاهرة وبالعكس.

وأجرى الوفد في العاصمة السورية دمشق سلسلة لقاءات هامة مع عدد من المسؤولين السوريين وخاصة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، تم خلاله بحث التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ومقاومة شعبنا الباسلة، والمخططات التي تستهدف سورية ومحور المقاومة في المنطقة.

وعلى هامش زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت عقد الوفد عدداً من اللقاءات الهامة مع قيادات فلسطينية ولبنانية، وتنظيم جولة ميدانية لعددِ من المخيمات الفلسطينية في لبنان اطلع خلالها على أوضاع اللاجئين الصعبة، وسبل توفير الدعم لهم في ظل ما يمر به لبنان من أزمات متلاحقة، وتم التأكيد على حق العودة إلى فلسطين، وأنّ مخيمات اللاجئين في لبنان هي محطة عبور إلى فلسطين.

#الجبهة الشعبية #المخابرات المصرية #الانقسام الفلسطيني #عباس كامل

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