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صحفي إسرائيلي يهاجم بينيت ويصف سلوكه بـ"الطفولي والصبياني"

السبت 16 أكتوبر 2021 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي إسرائيلي يهاجم بينيت ويصف سلوكه بـ"الطفولي والصبياني"



القدس المحتلة/سما/

هاجم صحفي إسرائيلي، اليوم السبت، رئيس الحكومة نفتالي بينيت، بسبب ما وصفة بالسلوك المحرج والصبياني.
 
وقال الصحفي والباحث الإسرائيلي، يوني بن مناحيم، إن رئيس الحكومة نفتالي بينيت لا يرتقي في الاستطلاعات، ليس لديه قاعدة سياسية، واصفًا سلوكه بـ"سلوكه بالطفولي، ولديه أخطاء محرجة".
 
وأضاف بن مناحيم: أن "بينيت لا يستطيع أن يقدم نفسه كقائد والشعور أنه دمية في يد يائير لابيد".
 
وتابع يقول: إنه "يعيش في ظل نتنياهو ومحاولة الاقتداء به في أشياء قليلة، لم يفت الأوان بعد، إذا كان يريد التعافي سياسيًا، فإن الخطوة الأولى: استبدال مستشاريه".

#نفتالي بينيت #يائير لبيد #حكومة بينيت

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