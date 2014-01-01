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الحلو: صرف مبالغ مالية للمتضررين جزئياً بغزة قريبا

السبت 16 أكتوبر 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحلو: صرف مبالغ مالية للمتضررين جزئياً بغزة قريبا



غزة/سما/

قال االمتحدث الرسمي باسم متضرري العدوان الاسرائيلي لعام ( 2014-2021) ، محمد الحلو  اليوم السبت إنه سيتم صرف مبالغ مالية تتراوح ما بين 500-1000 دولار أمريكي لأصحاب الأضرار الجزئية قريباً.

وأضاف الحلو في تصريح صحفي ، أن الصرف سيشمل كافة المتضررين جزئياً، وسيكون من خلال وزارة الأشغال والإسكان العامة في قطاع غزة.

وأشار إلى أهمية توحيد ملفات الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة بملف واحد يشمل كافة المتضررين.

وأكد على أهمية تسريع عملية التعويض للمتضررين كلياً وجزئياً وعمليات إعادة الإعمار لما لذلك من أهمية في الحد من سوء الأوضاع الإنسانية بغزة.

#محمد الحلو #غزة #متضرري العدوان الاسرائيلي #قطاع غزة

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