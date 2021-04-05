قوات الاحتلال تفرج عن أسيرة من الخليل

الخليل / سما /

افرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء امس الجمعة، عن الأسيرة الشابة "اناغيم بدر عوض" من بلدة بيت امر، شمال الخليل.

وبين مكتب اعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسيرة " عوض" بعد قضائها مدة 8 أشهر في سجونه.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" أصدرت في على الأسيرة عوض (21 عاما)، حكما بالسجن الفعلي لمدة 7 شهور وغرامة مالية 2000 شيكل.

يذكرأن قوات الاحتلال اعتقلت عوض وهي الطالبة في جامعة الخليل بتاريخ 5/4/2021 بعد استدعائها من المخابرات للمقابلة في مركز عتصيون، ثم نقلتها الى التحقيق في مركز "هشارون".