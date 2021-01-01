الصحة بغزة: تسجيل 6 وفيات و198 إصابة جديدة بـ"كورونا"

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 793 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 198 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 1050 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 179635 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 9736 حالة، وإجمالي المتعافين 168393 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1506 وفاة.





وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 214 حالة، من بينها 136 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 463264 شخص.