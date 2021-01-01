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ضبط كميات ضخمة من المخدرات داخل منزل في الخليل

السبت 16 أكتوبر 2021 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط كميات ضخمة من المخدرات داخل منزل في الخليل



الخليل/سما/

ضبطت الشرطة فجر اليوم السبت، وبدعم وإسناد من القوة المشتركة للأجهزة الأمنية، كميات ضخمة من المواد المخدرة داخل منزل تاجر في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إنه وبناء على معلومات دقيقة توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل منزله بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مخدرات.


وأضاف ارزيقات أنه وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة بداخل المنزل على ما يزيد عن 11 كغم من مادة يشتبه أنها مادة الحشيش المخدرة، وعلى ما يزيد عن 6.5 كغم من مادة يشتبه أنها مادة الماريجوانا (الهايدرو) وعلى 1000 حبة من حبوب يشتبه أنها حبوب الاكستازي المخدرة، بناء على ذلك تم ضبط هذه المواد والقبض على صاحب المنزل.

وأكد ارزيقات توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.

وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية في إجراءاتها المستمرة الهادفة لمحاربة الجريمة وملاحقة الخارجين عن القانون وضرورة عدم تقديم أي مساعدة لهم والإبلاغ عن تحركاتهم.



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#مخدرات #الخليل #الشرطة الفلسطينية

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