غزة / سما /
نشرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد:
وفيما يلي نص الإعلان :
(كشف جديد): آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (17 أكتوبر):
المتبقي من الحافلة العاشرة من الكشف السابق + الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد (2021/34).
إجراء فحص كورونا للحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد اليوم السبت في المركزين الصحيين بمحافظتي غزة (الشاطئ)، أو خانيونس من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساء.
مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:
- الأحد 10/17: فحص الحافلتين (3+4).
- الإثنين 10/18: فحص الحافلتين (5+6).
- الثلاثاء 10/19: فحص الحافلتين (7+8).
- الأربعاء 10/20: فحص الحافلتين (9+10).