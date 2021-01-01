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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

السبت 16 أكتوبر 2021 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد



غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد:

وفيما يلي نص الإعلان :

(كشف جديد): آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (17 أكتوبر):

 المتبقي من الحافلة العاشرة من الكشف السابق + الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد (2021/34).

 إجراء فحص كورونا للحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد اليوم السبت في المركزين الصحيين بمحافظتي غزة (الشاطئ)، أو خانيونس من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساء.

 مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الأحد 10/17: فحص الحافلتين (3+4).

- الإثنين 10/18: فحص الحافلتين (5+6).

- الثلاثاء 10/19: فحص الحافلتين (7+8).

- الأربعاء 10/20: فحص الحافلتين (9+10).

رابط الكشف الجديد رقم (2021/34):

#معبر رفح #السفر

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