"القسام" تنشر صور الأسرى الإسرائيليين وتؤكد أنهم لن يروا النور إلا بشروط

غزة/سما/

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام اليوم السبت على حسابها في "تليغرام" صور الأربعة أسرى إسرائيليين لديها.

و قال القيادي في حركة "حماس"، خليل الحية إن الأسرى الإسرائيليين "لن يروا النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية"، وأكد أن الحركة جاهزة لصفقة تبادل الأسرى إذا دفعت إسرائيل استحقاقاتها.

وحذر الحية، وهو رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس"، في لقاء تلفزيوني على قناة "الأقصى "، "من سلوك الاحتلال السادي تجاه الأسرى وتعامله مع المضربين عن الطعام".









وقال الحية: "ونحن نعيش ذكرى الصفقة العاشرة نقول لأسرانا نحن معكم ولن نترككم وحدكم في مواجهة سلوك الاحتلال وانتهاكاته بحقكم".

وبخصوص لقاءات القاهرة قال القيادي في حركة "حماس" إنها تطرقت لعدة ملفات أبرزها كيفية تطوير العلاقة مع الأشقاء في مصر، وملف الحصار والإعمار، وملف الأسرى، إلى جانب انتهاكات إسرائيل.

ولفت إلى وجود حالة من التقارب بينهم وبين المصريين خلال اللقاءات "في ظل ما يجري في المنطقة بين الدول من علاقات متطورة تسعى لإذابة الخلافات بين تلك الدول".

وبخصوص التهدئة قال الحية إن "ما يدور حول هدنة طويلة فحقنا هو إنهاء الاحتلال، وإذا كان هناك أي حالة تخفيف هنا أو هناك فالمقاومة من تدير ذلك، والتهدئة لها متطلبات على طريق المقاومة الشاملة معه، ولن يكون هناك وقف إطلاق نار بالمجان".

وشدد: "إذا لم يلتزم الاحتلال بالاستحقاقات فالوضع سيكون على صفيح ساخن في أي وقت".