رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

كما عنونت الصحف رفض وتحذير الرئاسة الفلسطينية للخطط الاستيطانية التي تقوم إسرائيل بالإعداد لتنفيذها في محيط القدس.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون في ياسوف ويجرحون أربعة منهم ويسرقون ثمار الزيتون والسلالم والمفارش.. عشرات الاصابات خلال مواجهات بالضفة والاحتلال ينفذ مناورات في يعبد وكفيرت

- الرئاسة تحذر من الخطط الاستيطانية التي يتم الاعداد لتنفيذها في محيط القدس المحتلة

- الرئيس يتلقى برقيتي تهنئة من العاهل الأردني ونظيره المصري بذكرى المولد النبوي الشريف

- معركة الأسرى تتصاعد في سجون الاحتلال والمضربون يواجهون ظروفًا صحية خطيرة

- 11 وفاة و580 إصابة بـ "كورونا"

- ماكمانوس: هدم اسرائيل لممتلكات الفلسطينيين تطهير عرقي في أبسط مستوياته

- اتحادان دوليان يمثلان 200 مليون عامل يطالبان الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين

- إدارة فيسبوك تعين لجنة للتحقيق في إزالة المحتوى الفلسطيني

- ألبيرو تؤكد دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي الـ67

- "الخارجية": سيبقى البند السابع ثابتًا في مجلس حقوق الانسان ما دامت اسرائيل ترتكب الجرائم

"الأيام":

- الاحتلال يقمع مسيرات الجمعة والمستوطنون يواصلون حربهم على الزيتون

- الرئاسة تحذر من الخطط الاستيطانية التي يتم الإعداد لتنفيذها في محيط القدس

-"فيسبوك" تعين لجنة للتحقيق في إزالة المحتوى الفلسطيني

- 100 أسير يواصلون إضرابهم لليوم الثالث على التوالي

- اليمين الإسرائيلي يشن حملة ضد بناء حي "لنا" في القدس ويتعهد العمل لوقفه

-مسؤول أوروبي: لا يمكننا الاستمرار في الصمت على هدم منازل الفلسطينيين وبناء وحدات استيطانية جديدة

- 45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى"

- "كورونا": 11 وفاة و580 إصابة جديدة

- الاحتلال يعتقل شابين بزعم محاولتهما زرع عبوة ناسفة على حدود القطاع

"القدس":

- إصابات بالرصاص واختناقات إثر قمع المسيرات الأسبوعية ضد الاستيطان والتعايش مع الاحتلال

- الرئاسة: استمرار اسرائيل بإقامة المستوطنات سيدفع بالأمور إلى نقطة اللاعودة

- الاتحاد الأوروبي: لا يمكن الاستمرار في الصمت على هدم منازل الفلسطينيين

- 50 ألفا صلوا في الأقصى وسط تعزيزات اسرائيلية مشددة

- اتحادان دوليان يطالبان أوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين

- 11 وفاة و580 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- إدارة "فيسبوك" تعين لجنة للتحقيق في إزالة المحتوى الفلسطيني