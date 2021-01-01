  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطرق اليوم السبت

السبت 16 أكتوبر 2021 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطرق اليوم السبت



غزة/سما/

نشرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة الفلسطينية بغزة، صباح يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، حالة الطرق لهذا الصباح.

وقالت إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، مشيرة إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

ونوَّهت إلى تحويل شارع عزالدين القسام، من شارع عمر المختار جنوبًا حتى شارع الوحدة شمالًا ليصبح باتجاهين بدلا من اتجاه واحد حتى مفترق الشفاء.


 
كما وأشارت إلى استمرار إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة. 

وأفادت بأنه تم تخصيص شارع اليرموك من تقاطع عمر المختار "أبو خضرة" حتى تقاطع مفترق مسجد أبو أيوب الأنصار شمالا للسير باتجاه واحد من الجنوب باتجاه الشمال. 

#حالة الطرق #شرطة المرور #غزة

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل طلبت شريطا مصورا.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول اجتماعات وفد حماس في القاهرة

احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الخارجية السعودي

قصة مأساوية.. طلقة في رأس مريم فرحات توشح بيروت بالسواد! (فيديو)

هآرتس: هكذا أخرجت إسرائيل مصر من المعادلة الاستراتيجية للصراع العربي – الإسرائيلي

صور: نقل الفنان اللبناني وائل كفوري للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير مروع

لماذا يجب أن تكون "متزوجا" لتتمكن من قيادة أسرع طائرة تجسس تابعة لـCIA؟

كورونا تتراجع بشكل ملحوظ.. خبراء الصحة يشرحون الأسباب

الأخبار الرئيسية

يديعوت: "لحظات درامية" رافقت مفاوضات إبرام صفقة "شاليط"..أولمرت:"استسلام كامل"

صحيفة: "حماس" تمهل الاحتلال حتى الثلاثاء المقبلء لإدخال المنحة القطرية للموظفين

صفقة

صحيفة: اتهامات للرئيس عباس بعرقلة صفقة الأسرى بين "حماس" والاحتلال

سعودية

احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الخارجية السعودي

مسؤول إسرائيلي: صفقة شاليط كانت بمثابة صدمة لنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية