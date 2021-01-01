حالة الطرق اليوم السبت

غزة/سما/

نشرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة الفلسطينية بغزة، صباح يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، حالة الطرق لهذا الصباح.

وقالت إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، مشيرة إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

ونوَّهت إلى تحويل شارع عزالدين القسام، من شارع عمر المختار جنوبًا حتى شارع الوحدة شمالًا ليصبح باتجاهين بدلا من اتجاه واحد حتى مفترق الشفاء.





كما وأشارت إلى استمرار إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.

وأفادت بأنه تم تخصيص شارع اليرموك من تقاطع عمر المختار "أبو خضرة" حتى تقاطع مفترق مسجد أبو أيوب الأنصار شمالا للسير باتجاه واحد من الجنوب باتجاه الشمال.