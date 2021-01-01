حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت حملات دهم وتفتيش في مناطق نابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت دجن شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت خلالها شابين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عددًا من المنازل وفتشتها وخربت محتوياتها، واعتقلت الشابين محمد رياض محمد شحادة ومجد مجدي حسين أبو حلوان، وصادرت أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة من عدة منازل.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية التوانه شرق مدينة يطا واعتقلت المواطن فضل ربعي بعد مداهمة منزله.

كما داهم جنود الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في التوانة وعاثوا فيها خراباً وترويعاً للأطفال والسكان.

وأقدمت قوات الاحتلال على فتح بوابة حظيرة أغنام لأحد المواطنين حيث فقد صاحبها العشرات من رؤوس الماشية.

وجاءت عملية اقتحام القرية بعد ساعات قليلة من إطلاق المستوطنين من مستوطنتي "ماعون" و"حافات ماعون" النار باتجاه الأطفال من عائله ربعي بقريه التوانة بهدف ترهيب العائلات وإجبارهم على الرحيل من المنطقة.