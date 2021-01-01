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استياء اسرائيلي من افتتاح واشنطن قنصلية أمريكية في القدس

السبت 16 أكتوبر 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استياء اسرائيلي من افتتاح واشنطن قنصلية أمريكية في القدس



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي الجمعة بأن إسرائيل "مستاءة" من نية الولايات المتحدة افتتاح قنصليتها للفلسطينيين في القدس.

وفقا للموقع العبري، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد خلال لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عن استياء إسرائيل من خطوة واشنطن لافتتاح قنصليتها في القدس.

وأشار "واللا" إلى أن لابيد أكد لنظيره الأمريكي أن افتتاح القنصلية للفلسطينيين في القدس سيكون له عواقب سياسية كبيرة على الحكومة الإسرائيلية.

ويوم الأربعاء الماضي، أكد بلينكن بعد اجتماع مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي، إن واشنطن تعتزم المضي قدما لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس في إطار جهود لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين.


يذكر أن القنصية الأمريكية في القدس الشرقية كانت أهم بعثة دبلوماسية أمريكية في فلسطين، وأغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس

#واشنطن #القدس المحتلة #يائير لابيد #القنصلية الامريكية

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