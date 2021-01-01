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تعرف على جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

السبت 16 أكتوبر 2021 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الكبرى



وكالات/سما/

تقام مساء اليوم السبت، عدة مباريات مهمة ومرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.

وفيما يلي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم بتوقيت مكة:

الدوري الإنجليزي

واتفورد # ليفربول – الساعة 14:30.

ليستر سيتي # مانشستر يونايتد – الساعة 17:00.

مانشستر سيتي # بيرنلي – الساعة 17:00.

برينتفورد # تشيلسي – الساعة 19:30.

الدوري الإيطالي

لاتسيو # إنتر ميلان - الساعة 19:00.

ميلان # هيلاس فيرونا - الساعة 21:45.

الدوري الألماني

فرايبورغ # لايبزيغ – الساعة 16:30.

بوروسيا دورتموند # ماينز - الساعة 16:30.

#الدوري الالماني #الدوري الايطالي #الدوري الانجليزي الممتاز #كرة القدم

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