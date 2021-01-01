تعرف على جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

وكالات/سما/
تقام مساء اليوم السبت، عدة مباريات مهمة ومرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.
وفيما يلي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم بتوقيت مكة:
الدوري الإنجليزي
واتفورد # ليفربول – الساعة 14:30.
ليستر سيتي # مانشستر يونايتد – الساعة 17:00.
مانشستر سيتي # بيرنلي – الساعة 17:00.
برينتفورد # تشيلسي – الساعة 19:30.
الدوري الإيطالي
لاتسيو # إنتر ميلان - الساعة 19:00.
ميلان # هيلاس فيرونا - الساعة 21:45.
الدوري الألماني
فرايبورغ # لايبزيغ – الساعة 16:30.
بوروسيا دورتموند # ماينز - الساعة 16:30.