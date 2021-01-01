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إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 16 أكتوبر 2021 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (10-15 أكتوبر 2021).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 4164 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 3407.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 4015 مواطناً و111 أجنبياً، و38 من فلسطيني الداخل. وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 3246 مواطناً، و108 من الأجانب، و53 من فلسطيني الداخل. يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.



هيئة

#السفر عبر معبر بيت حانون #معبر ايرز
هيئة

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