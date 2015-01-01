الملكة اليزابيث تتخلى عن تعاطي الكحول بالكامل

وكالات/سما/

أفادت مجلة "فانيتي فير" نقلا عن مصادر في القصر الملكي البريطاني بأن الملكة إليزابيث الثانية قررت التخلي عن تعاطي المشروبات الكحولية بشكل كامل.

وحسب المجلة، فإنها اتخذت هذا القرار بناء على توصيات الأطباء، والأمر ليس مرتبطا بأي مرض أو مشاكل صحية، بل يأتي بمثابة إجراءات احترازية عامة للحفاظ على الصحة.

وتشير المصادر إلى أن الملكة ترغب في أن تكون بحالة جيدة في الذكرى الـ 70 لاعتلائها العرش الصيف المقبل.



وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن الملكة البريطانية كانت تحب شرب المارتيني وبعض الكوكتيلات الأخرى، وأن مشروبها الكحولي المفضل هو الجن، على الرغم من أنها لم تسئ تعاطي المشروبات الكحولية أبدا.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة 95 عاما من العمر، اعتلت العرش البريطاني عام 1952، عندما كان عمرها 25 عاما، وفي عام 2015 حطمت الرقم القياسي لمدة الحكم، الذي كان يعود للملكة فيكتوريا التي حكمت بريطانيا خلال 63 عاما و7 أشهر من 1837 حتى 1901.