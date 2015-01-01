  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الملكة اليزابيث تتخلى عن تعاطي الكحول بالكامل

السبت 16 أكتوبر 2021 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملكة اليزابيث تتخلى عن تعاطي الكحول بالكامل



وكالات/سما/

أفادت مجلة "فانيتي فير" نقلا عن مصادر في القصر الملكي البريطاني بأن الملكة إليزابيث الثانية قررت التخلي عن تعاطي المشروبات الكحولية بشكل كامل.

وحسب المجلة، فإنها اتخذت هذا القرار بناء على توصيات الأطباء، والأمر ليس مرتبطا بأي مرض أو مشاكل صحية، بل يأتي بمثابة إجراءات احترازية عامة للحفاظ على الصحة.

وتشير المصادر إلى أن الملكة ترغب في أن تكون بحالة جيدة في الذكرى الـ 70 لاعتلائها العرش الصيف المقبل.


وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن الملكة البريطانية كانت تحب شرب المارتيني وبعض الكوكتيلات الأخرى، وأن مشروبها الكحولي المفضل هو الجن، على الرغم من أنها لم تسئ تعاطي المشروبات الكحولية أبدا.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة 95 عاما من العمر، اعتلت العرش البريطاني عام 1952، عندما كان عمرها 25 عاما، وفي عام 2015 حطمت الرقم القياسي لمدة الحكم، الذي كان يعود للملكة فيكتوريا التي حكمت بريطانيا خلال 63 عاما و7 أشهر من 1837 حتى 1901.

#الملكة اليزابيث #الكحول #مشاكل صحية #لندن #بريطانيا

الأكثر قراءة اليوم

هل تغتال اسرائيل قاتل الجندي على حدود غزة؟ .. مصادر عسكرية اسرائيلية تجيب

اسرائيل طلبت شريطا مصورا.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول اجتماعات وفد حماس في القاهرة

الجهاد تهدد باشعال حرب وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..

تفاصيل محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي السابق

هآرتس: هكذا أخرجت إسرائيل مصر من المعادلة الاستراتيجية للصراع العربي – الإسرائيلي

قصة مأساوية.. طلقة في رأس مريم فرحات توشح بيروت بالسواد! (فيديو)

صور: نقل الفنان اللبناني وائل كفوري للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير مروع

الأخبار الرئيسية

صحيفة: "حماس" تمهل الاحتلال حتى الثلاثاء المقبل لإدخال أموال موظفيها من المنحة القطرية

صفقة

صحيفة: اتهامات للرئيس عباس بعرقلة صفقة الأسرى بين "حماس" والاحتلال

سعودية

احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الخارجية السعودي

مسؤول إسرائيلي: صفقة شاليط كانت بمثابة صدمة لنا

وجه رسالة لفتح.. الحية يكشف تفاصيل محاور مباحثات القاهرة: الاعمار والتبادل التجاري ومعبر رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية