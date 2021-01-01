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احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الخارجية السعودي

السبت 16 أكتوبر 2021 07:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الخارجية السعودي



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية  مساء الجمعة "إننا لا نرى في كل يوم تصريحات كهذه مؤيدة لإسرائيل من مسؤول سعودي كما حدث اليوم في واشنطن" ،عن احتمال قيام السعودية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل .

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بعد يوم واحد من اجتماعه بوزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن بأن "إسرائيل" ساعدت على الاستقرار الإقليمي والطريق نحو السلام في المنطقة. 


وأضاف الفيصل بأنه في نفس الوقت فإن السعودية على اقتناع بأن الطريق الوحيدة للحصول على استقرار كامل هو حل القضية الفلسطينية، وأضاف أنه يجب إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وتكون لها سيادة.

#السعودية #الأمير فيصل بن فرحان #وزير الخارجية السعودي

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