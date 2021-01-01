معاريف: لا مشكلة ببيع الماء للأردن فهي تحافظ على حدودنا

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن الاتفاق الذي جرى توقيعه يوم الثلاثاء الماضي بين وزيري الطاقة في الأردن والاحتلال ينص على بيع الأردن لخمسين مليون متر مكعب من الماء لعام واحد.

وأضافت الصحيفة، اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، أن بعض السياسيين الإسرائيليين مثل بنيامين نتنياهو استنكروا إعطاء الماء للأردن دون مقابل ولكن في الحقيقة "إسرائيل" لا تعطيه دون مقابل.





وبحسب معاريف فإن الصفقة تنص على بيع الأردن هذا الماء بمبالغ ليست كبيرة ولكن الماء كذلك ليس نقياً ويجب أن تقوم الأردن بتنقيته واستعماله.

وذكرت الصحيفة العبرية أن الأردن لا تعتبر فقط زبوناً لإسرائيل في شراء الماء ولكن هي شريكاً مركزياً بالحفاظ على أمن "إسرائيل" القومي.

وقالت الصحيفة إن هنالك إسرائيليين تغضبهم المسيرات التي تخرج ضد "إسرائيل" في الأردن ولكن من ناحية أخرى هناك في القصر الملكي الأردني حيث الجيش الأردني والقوات الأمنية الذين يحافظون على الهدوء على طول الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن.

قدس