مسؤول إسرائيلي: صفقة شاليط كانت بمثابة صدمة لنا

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء الجمعة عن مسؤول سياسي إسرائيلي لم تذكر اسمه قوله : انه لن يكون هناك صفقة جديدة مشابهة لصفقة شاليط، فالظروف مختلفة تماماً".مُشيراً إلى أنّ "حمـاس" والسنـوار لا يدركون التغير في المجتمع "الإسرائيلي" بعد صفقة شاليط التي كانت بمثابة صدمة لنا".

وأضاف: " لم تعد حكومة الاحتلال والجمهور على استعداد لإطلاق سراح أسرى ملطخة أيديهم بالدماء"، لافتاً إلى أنّه في حال لم تخفض حمـاس سقف توقعاتها فلن تكون هناك صفقة تبادل.



وتابع: "لن يتم تكرار إطلاق سراح أسرى كما كان في صفقة شاليط، ولا حتى قريب منها"، منوهاً إلى أنّ "إسرائيل" تسعى جاهدة للتوصل إلى صفقة "بأرقام عادية" ودون الإفراج عن "قتلة" على حد قوله.

واختتم حديثه بالقول: "إنّ وجهة نظر الكثيرين في الحكومة، أنّ الأسرى الأربعة لدى حمـاس ليسوا أسرى حرب بل يندرجون تحت "قضية إنسانية".