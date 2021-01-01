الاحتلال يعتقل شابين ويعتدي على آخرين بالقدس

القدس المحتلة/سما/

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على المواطنين في منطقة باب العامود، واعتقلت شابين في القدس.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اعتدوا على المواطنين الذين تواجدوا في منطقة باب العامود، وأخلتهم بصورة وحشية من المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا قرب شارع صلاح الدين بعد الاعتداء عليه بوحشية.

وشهد محيط منطقة باب العامود، وشارع السلطان سليمان انتشارًا مكثفًا لشرطة الاحتلال.

وأغلق الاحتلال شارع صلاح الدين، وأوقف عددًا من المواطنين وفتش في هوياتهم.

وفي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، اعتقل الاحتلال شابًا، عقب اقتحامه "حي أبو تايه"، كما أغلق مدخل "عين اللوزة" في البلدة.

وشهدت بلدة العيسوية شرق القدس، مواجهات خلال تصدي المواطنين لاقتحام الاحتلال للبلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.