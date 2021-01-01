  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل شابين ويعتدي على آخرين بالقدس

السبت 16 أكتوبر 2021 02:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابين ويعتدي على آخرين بالقدس



القدس المحتلة/سما/

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على المواطنين في منطقة باب العامود، واعتقلت شابين في القدس.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اعتدوا على المواطنين الذين تواجدوا في منطقة باب العامود، وأخلتهم بصورة وحشية من المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا قرب شارع صلاح الدين بعد الاعتداء عليه بوحشية.

وشهد محيط منطقة باب العامود، وشارع السلطان سليمان انتشارًا مكثفًا لشرطة الاحتلال.

وأغلق الاحتلال شارع صلاح الدين، وأوقف عددًا من المواطنين وفتش في هوياتهم.

وفي سلوان جنوب المسجد الأقصى  المبارك، اعتقل الاحتلال شابًا، عقب اقتحامه "حي أبو تايه"، كما أغلق مدخل "عين اللوزة" في البلدة.

وشهدت بلدة العيسوية شرق القدس، مواجهات خلال تصدي المواطنين لاقتحام الاحتلال للبلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

#الاحتلال #باب العمود #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

هل تغتال اسرائيل قاتل الجندي على حدود غزة؟ .. مصادر عسكرية اسرائيلية تجيب

اسرائيل طلبت شريطا مصورا.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول اجتماعات وفد حماس في القاهرة

الجهاد تهدد باشعال حرب وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..

تفاصيل محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي السابق

أسعار صرف العملات

نقل الرئيس الامريكي السابق "بيل كلينتون" للمستشفى

هآرتس: هكذا أخرجت إسرائيل مصر من المعادلة الاستراتيجية للصراع العربي – الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

وجه رسالة لفتح.. الحية يكشف تفاصيل محاور مباحثات القاهرة: الاعمار والتبادل التجاري ومعبر رفح

حماس توضح حقيقة "أنباء" طلب اسرائيل تصويرًا موثقًا لمصير الجنديين الأسرى في قطاع غزة

الجيش

بعد مرور 73 عاماً على إنشائها.. كتاب إسرائيليون يتساءلون: إلى متى "سنبقى" بالمنطقة؟

حرب اكتوبر

هآرتس: هكذا أخرجت إسرائيل مصر من المعادلة الاستراتيجية للصراع العربي – الإسرائيلي

هآرتس: حماس أعادت قواعد اللعبة إلى 9 مايو.. ومحاولات ربط الاعمار بصفقة التبادل ستنتهي بالفشل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية