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مبابي يقود سان جيرمان لقلب الطاولة على آنجيه في الدوري الفرنسي (فيديو)

السبت 16 أكتوبر 2021 01:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يقود سان جيرمان لقلب الطاولة على آنجيه في الدوري الفرنسي (فيديو)



باريس/سما/

قاد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان فريقه إلى قلب تأخره بهدف لفوز بنتيجة 2 / 1 على ضيفه آنجيه، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد آنجيه عند 16 نقطة في المركز الرابع، في انتظار نهاية مباريات المرحلة.

ورغم تأثر باريس سان جيرمان بغياب عدد من نجومه مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنيه ليوناردو باريديس وأنخيل دي ماريا، والبرازيلي نيمار ومواطنه ماركينيوس، وذلك لمشاركتهم مع منتخبات بلادهم أمس الخميس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، إلا أن الفريق نجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

وتقدم آنجيه في الدقيقة 36 عن طريق أنجيلو فولجيني، قبل أن يدرك دانيلو بيريرا التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 69، بتمريرة من مبابي.

وفي الدقيقة 87 سجل مبابي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان من ضربة جزاء.

 
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