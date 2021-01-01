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"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم على مسجد بمدينة قندهار الأفغانية

السبت 16 أكتوبر 2021 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم على مسجد بمدينة قندهار الأفغانية



وكالات/سما/

أعلن تنظيم "داعش" ، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن هجوم على مسجد الفاطمية بمدينة قندهار وسط أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة العشرات بجروح. 

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم تبنيه للهجوم الذي يعد الثاني على التوالي الذي ينفذ فيه مسلحون تفجيرا أثناء صلاة الجمعة. 


واليوم الجمعة، أسفر انفجار في مسجد شيعي بمدينة قندهار الأفغانية عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة العشرات، بحسب السلطات الأفغانية.

وشهدت أفغانستان مؤخراً عدداً من الهجمات والتفجيرات التي تبنى معظمها تنظيم داعش .

وفي مطلع الشهر الحالي، أعلنت حركة طالبان  أنها داهمت مخبأ للتنظيم وقتلت واعتقلت عدداً من عناصره، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في أفغانستان أنه تم تكليف القوات الخاصة التابعة للحركة بمهمة تعقب مسلحي التنظيم.

#داعش #تنظيم الدولة #افغانستان #مسجد الفاطمية #قندهار

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