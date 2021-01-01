دوري الدرجة الأولى: "سلوان" يفوز على "السواحرة" و"العبيدية" على "مركز جنين"

بيت لحم/سما/

فاز فريق "سلوان" المقدسي، اليوم الجمعة، على "السواحرة" بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ضمن مباريات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم.

وفي مباراة أخرى، خسر "مركز جنين" أمام ضيفه "العبيدية" بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين.

وتختتم مباريات الأسبوع الأول من الدوري، يوم غد السبت، حيث يلتقي "ترجي وادي النيص" مع "أهلي قلقيلية" على ستاد هواري بومدين في مدينة دورا، ويواجه "القوات الفلسطينية" "مركز عسكر" على ستاد فيصل الحسيني في الرام